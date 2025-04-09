طريقة تثبيت قناة طيور الحنة على القمر الصناعي

قناة طيور الجنه من اهم القنوات الفضائية التي تلعب دورا هاما في الحياة اليومية بعالم الصغار وذلك لأنه تتميز ببث الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة التي تتماشي وتناسب أعمارهم، برامج القناة تعمل علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية وغيرها مما تعمل علي تشتت انتباه المشاهد، يمكنكم استقبال قناة طيور الجنه علي تردداتها الجديدة عبر السطور القادمة سنسرد لكم الخطوات اللازم فعلها إليكم التفاصيل.

طيور الجنه عبر ترددها علي النايل سات

تم تغير تردد القناة إلي: 11274.

علي معامل الاستقطاب: الأفقي.

من خلال مؤشر الخطأ: 4/3.

عبر بيانات الترميز: 27500.

طيور الجنه عبر ترددها الجديد علي العرب سات

استقبل الآن قناة طيور الجنه عبر ترددها الجديد من خلال تنزيل البيانات التالية:

تردد القناة الحديث: 11310.

علي معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الخطأ: 4/3.

ترميز القناة الحديث: 27500.

استقبال قناة طيور الجنه عبر تردداتها الجديدة علي التلفاز

بإتباع هذه الخطوات يمكنكم استقبال قناة طيور الجنه علي شاشات التلفاز وسماع جميع برامجها المتنوعة في أي وقت دون لحاجة لمشاهدتها علي المنصات الإلكترونية التي يلزم لمشاهدتها الاشتراك او جفع رسوم مالية، استقبلها الآن علي التلفاز من خلال اتباع الخطوات التالية: