تنزيل تردد قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات

تعد وناسه الفضائية من ابرز معدلات البحث من قبل أولياء أمور الأطفال وذلك للتعرف علي احدث الترددات الناقلة علي HD من اجل تحميلها علي شاشات التلفاز، يفضلها العديد من الصغار وذلك لأنها تحتوي علي برامج متميزة ومتنوعه تناسب أعمارهم لا تحتوي علي أي برامج بها مشهد عنف أو إثارة كما نري في العديد من القنوات الفضائية الأخري، قادرة علي تسلية أوقات الصغار اكبر وقت ممكن مع أحداث تغير في أفكارهم وتنمية مهاراتهم، دائما في تطور، تستخدم افضل التقنيات بالإضافة إلي الصور والألوان الجذابة التي تعمل علي جذبهم وانتباههم أثناء مشاهدة برامجها، كل ذلك تشاهدوا عبر قناة وناسه من خلال الترددات التي سنوضحها لكم عبر السطور الآتية.

التردد الجديد بقناة وناسه علي النايل سات

تم تعديل تردد القناة إلي: 11470.

من خلال مؤشر استقطاب: عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

كما تم تعديل مؤشر تصحيح الخطأ: 6/5.

وناسه عبر ترددها علي العرب سات

استقبال قناة وناسه عبر التردد: 11270.

كما يمكنكم تحميل القناة علي مؤشر الاستقطاب: أفقي.

عبر معامل ترميز: 27500.

تصويب خطأ القناة: 6/5.

خصائص قناة وناسه الجديدة الفضائية