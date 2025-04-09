افتح حسابك يا زول..طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين للمواطن والمغترب في ثواني

بنك الخرطوم من أفضل البنوك في دولة السودان وأصبح له شهرة كبيرة في الوقت الحالي بسبب ما يقدمه من خدمات إلكترونية عديدة ومنها فتح حساب بنكي عن طريق تطبيق بنكك أو عبر الموقع الرسمي التابع إلى بنك الخرطوم لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح حساب عن طريق بنك الخرطوم بدون الذهاب إلى مقر البنك كما سوف نشرح لكم الشروط المطلوبة لفتح الحساب.

طريقة فتح الحساب لدى بنك الخرطوم عبر الأونلاين

وفر بنك الخرطوم فتح حساب عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى المقر البنكي سواء كان المتقدم مواطن سوداني أو مغترب في الدولة بشروط وضوابط ميسرة ولكن لا بد من توفيرها بالكامل لذا سوف نقوم بتوضيح كيفية فتح حساب بنكي لدى بنك الخرطوم كما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم في دولة السودان.

ثم من القائمة الرئيسية اختر تسجيل الدخول للبنك.

ثم اختر اللغة العربية ثم لفتح الحساب حدد نوع الحساب المطلوب.

بعد ذلك دخل البيانات الشخصية المطلوبة مثل: الاسم الكامل والرقم الوطني للمواطن أو رقم الجواز للمغترب.

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بجميع المعلومات الشخصية المطلوبة.

راجع البيانات وتأكد من صحتها ثم اضغط على إرسال الطلب.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم