مسلسل قيامة عثمان حلقة اليوم شغالة على القنوات الناقلة الان

يعد مسلسل المؤسس عثمان واحد من اعلي اختيارات البحث الإلكتروني من قبل متابعيه وذلك لأنه يسرد العديد من الأحداث التاريخية والواقعية، منذ بدء انطلاقه استطاع أن يجذب أعداد كبيرة من المشاهدين حول إنحاء الوطن العربي وذلك لبراعته في سرد أحداث هذا العصر وكيفية استخدام الأسلوب البارع في نقل الدولة وانتشالها من الفقر والضياع إلي الصلابة بالإضافة إلي مواجهة الصراعات وكيفية مواجهتها والتغلب عليها بالإضافة إلى أحداث كثيرة مليئة بالتشويق والإثارة كل ذلك ستشاهدون علي مسلسل المؤسس عثمان من خلال تنزيل الترددات التي يتم من خلالها بث هذا المسلسل تابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 12034.

مؤشر الاستقطاب الخاص بها: الأفقي.

من خلال معامل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بها: 6/5.

القمر الصناعي الذي يبث التردد : النايل سات.

تردد قناة ATV التركية علي النايل سات

تردد القناة الجديد الخاص بالقناة: 11555.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة: الأفقي.

معدل ترميز: 27500.

عبر مؤشر تصويب: 4/3.

مواعيد بث الحلقة 187 من مسلسل المؤسس عثمان