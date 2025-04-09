تابعوا المؤسس عثمان الحلقة 187..اعرف الآن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من أفضل المسلسلات التركيه التي تحكي عن تأسيس الدولة العثمانية على يد القائد عثمان بن أرطغول كما ينتظر العديد من محبي المسلسلات التاريخية التركية معرفة موعد عرض الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة القادمة لذلك سوف نوضح لكم الموعد النهائي للعرض كما سوف نوضح لكم تردد القنوات الناقلة للمسلسل.

موعد عرض الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة: 8 مساءً بتوقيت مصر وتركيا والساعة: 9 مساءً بتوقيت السعودي كذلك يعرض المسلسل على قناة الفجر الجزائري في يوم الخميس من كل أسبوع الساعة: 10 مساءً بتوقيت مصر والساعة: 11 مساءً بتوقيت السعودية وذلك بعد تأجيل الحلقة الجديدة.

طريقة تنزيل القناة الناقلة للمسلسل على الريسيفر

فتح الريسيفر مع شاشة التلفزيون واضغط على القائمة (Menu) من الريموت.

اختر البحث اليدوي وليس البحث التلقائي.

أدخل تردد القناة المراد تنزيلها بعد ذلك كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ.

أدخل الاستقطاب (أفقي أو رأسي).

اضغط على “بحث”، ثم احفظ القناة عند ظهورها.

تردد قناة ATV التركية (نايل سات)

سوف نقوم بتوضيح تردد قناة ATV التركية كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية (نايل سات)

إليكم تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بكل التفاصيل: