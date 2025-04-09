ميدو بجاكر لولو..حدث الآن تردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات وتابعوا أروع الأغاني يومياً

وفرت قناة وناسة مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الكثير من محبي قنوات الأطفال حيث ترغب الأمهات على أسعاد الأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة وناسة كيدز من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية التي تقدمها القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل الأغاني بشكل مستمر.

تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

قناة وناسة كيدز نالت إعجاب الملايين ولها قاعدة كبيرة من الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على مدار اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير وبجودة عالية في الصوت والصورة لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل قناة وناسة كذلك سوف نوضح للجميع التردد على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني على قناة وناسة كيدز الفضائية.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد للقناة: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة كيدز