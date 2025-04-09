ثبت الان تردد قناة بين سبورت 6 beIN sport 6 الجديد على القمر الصناعي

قناة بي إن سبورت 6 تعتبر من افضل القنوات الفضائية الناقلة للعديد من المباريات الرياضية والناقلة أيضا للدوري الأسباني والانجليزي، تتميز هذه القناة بأنها تعد من أعلي معدلات البحث لدي العديد من المشاهدين وذلك لأنها تبث من خلال استخدامها افضل جودة واعلي تقنيه بالإضافة إلي الصورة الواضحة والبرامج التحليلية التي تمتلكها علي اعلي مستوي من المحللين المتخصصين في المباريات الرياضية، لذا يريد الكثير من مشاهديها معرفة الترددات الحديثة التي تم تحديث القناة إليها، كل ذلك واكثر سنسرده لكم عبر السطور القادمة كنا معانا.

قناة بي إن سبورت6 علي النايل سات

يهتم الكثير من مشاهدين هذه القناة بمعرفة الترددات الجديدة التي تم تغيرها عبر القمر الصناعي النايل سات حيث تتمثل هذه البيانات في:

تم تعديل تردد القناة إلي: 11054.

من خلال بيانات مؤشر الاستقطاب التالي: الأفقي.

علي بيانات ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 2/3.

تردد beIN sport 6 عبر القمر الصناعي سهيل سات

الترد الخاص بالقناة: 11585.

من خلال معامل الاستقطاب التالي: عمودي.

بيانات تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/2.

رمز القناة الجديد: 27500.

كيفية استقبال قناة بي إن سبورت 6 علي جهاز التلفاز

تساؤلات عديدة من قبل مشاهدين القناة الرياضية بي ان سبورت الناقلة للعديد من المباريات العالمية حول التوصل علي الخطوات اللازمة من اجل تحميل هذه القناة علي جهاز الاستقبال الخاص، تتمثل هذه الخطوات في: