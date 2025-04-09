مواجهة نارية بين عثمان و جلاديوس 🔥.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 187 بجودة عالية عبر القنوات الناقلة لها

مسلسل المؤسس عثمان 187 ، بعد تأجيل حلقة الأسبوع الماضي من مسلسل عثمان الحلقه 187 وذلك بسبب عرض مبارة في نفس توقيت عرض المسلسل وقد ازدادت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة حول موعد حلقة قيامه عثمان الجديد هي الحلقة 187 والتي من المتوقع أن تكون واحدة من اهم واقوى حلقات المسلسل وسوف نتعرف في السطور القليلة القادمة عن موعد الحلقة الجديدة 187 من مسلسل قيامة عثمان في السطور القادمة فتابعونا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان 187

يتم اليوم عرض الحلقه المؤجله من مسلسل عثمان وهي الحلقة 187 التي تشهد العديد من التطورات في الأحداث وقد استطاع المسلسل منذ بداية عرضه أن استقطب عدد كبير من المشاهدين سواء في تركيا او العالم او الوطن العربي كونه واحد من أفضل المسلسلات في الدراما التاريخية التركية ويتم عرض المسلسل اسبوعيا حيث يتم عرض الحلقة في يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 على قناة atv التركية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، وفي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

بينما يتم إعادة الحلقة مدبلجة إلى اللغة العربية في يوم الخميس 10 أبريل 2025 وذلك في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 187

يتم نقل مسلسل قيامة عثمان بشكل حصري على قناة ATV التركية حيث يتم إعادتها مدبلجه باللغه العربيه على قناة الفجر الجزائرية ويأتي تردد هذه القنوات على النحو التالي:

تردد قناة atv التركية

يتم عرض قناة atv التركية على القمر الصناعي نايل سات علي التردد التالي:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض مسلسل المؤسس عثمان 187 علي التردد التالي: