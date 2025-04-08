تــابع الأن.. مباراة الأهلي والهلال على القنوات الناقلة

بدأت منذ دقائق مباراة الأهلي والهلال، فيما أن ذلك المباراة لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة، بالإضافة إلى أن المباراة تعتبر صعبة على الأهلي لكونه يسعى حسم تذكرة الصعود لنصف النهائي للبطولة التي يحمل لقبها دوري أبطال أفريقيا، ويمكنك التعرف على موعد بثها والقنوات المجانية الناقلة للمباراة.

مباراة الأهلي والهلال السوداني

تم بث مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر أبريل 2025، حتى أن المباراة يتم عرضها على شبكة قنوات بين سبورت، التي تقوم بنقل هذه المباراة بمختلف أحداثها الكروية، حيث إن النادي الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله محمد هاني، ناهيك عن أن الأهلي لضمان التأهل لدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي.

تردد قناة بين سبورت 2025

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة بين سبورت 2025، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11054.

استقطابها أفقي.

بينما معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تحديث تردد قناة بين سبورت

فيما أن البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة بين سبورت، فجاءت كما يلي:-