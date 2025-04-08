مواجهة ناريه مباراة ريال مدريد وارسنال |القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا

ينتظر محبي الكرة المستديرة في الوطن العربي وخارجه موعد انطلاق المباراة القادمة التي تجمع بين “أرسنال وريال مدريد” ضمن مباريات الذهاب لدور النهائي بدور أبطال أوروبا موسم 2024 – 2025، فمن المقرر أن يجمع الفريقين لقاء هام بالنسبة لكلا منهما في لندن ويستضيف اللقاء ملعب “الإمارات” وسوف نوضح تفاصيل أكثر في الأسطر التالية مثل التشكيل المتوقع خوض الريال المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

نجد أن موعد المباراة المرتقبة لـ “ريال مدريد وأرسنال” في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري اليوم الثلاثاء الموافق الثامن من أبريل 2025 حيث تبدأ في:

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة الكبرى.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم

بعد معرفة الموعد الرسمي لبدء المباراة المنتظرة بين الريال وخصمه أرسنال في دوري أبطال أوروبا نجد أن هناك بعض القنوات المخصصة لنقل اللقاء مثل “beIN Sports HD 1​، وقناة beIN Sports HD 1 English​” حيث تنقل الأحداث على لسان المعلق الشهير “حفيظ دراجي” الذي يضيف إثارة على جو المباراة، ومن المقرر أن يتولى أمر التحكيم على المباراة اليوم الحكم “إيرفان بيلجتو​”.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أفصح المدرب الخاص بريال مدريد عن التشكيل المتوقع خوض فريقه مباراته المنتظرة خلال ساعات والذي جاء كالتالي: