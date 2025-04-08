الحكومة العراقية تُعلن صرف 100 ألف دينار عاجلة الان

صدق مجلس الوزراء العراقي، على بعض القرارات المهمة التي تستهدف تحسين أوضاع الكوادر التربوية والتعليمية وكلك جميع موظفي وزارة التربية بعموم البلاد، حتى أن هذه القرارات متضمنة إجراءات توزيع قطع أراضي على الملاكات التربوية داخل بغداد ومختلف المحافظات العراقية، مما سيتم العمل على تشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء المعتمد من قبل الدولة، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل الخاصة بقرارات الحكومة المتخذة حديثًا لدعم شريحة المعلمين والمعلمات.

صرف 100 ألف دينار عن كل عام دراسي للمعلمين

وألزمت الحكومة وزارة المالية بصرف كافة أجور النقل الخاصة بالمشرفين التربويين التي تم سبق أن رصد ضمن موازنات المديريات العامة للتربية، ناهيك عن صرف 100 ألف دينار عراقي لكل فصل دراسي لجميع الإدارات الخاصة بالمدارس من أجل تسيير أعمالها اليومية، مع تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلم المتمثل في رقم 8 لعام 2018، وهو يضمن بيئة عمل أمنة ومستقرة لكافة الكوادر التدريسية.

منح قروض ميسرة للملاكات التربوية والتعليمية

وأعلنت الحكومة العراقية متمثلة في الجهات المختصة بأنه سيتم منح قروض ميسرة للملاكات التربوية والتعليمية من مختلف المصارف الحكومية العاملة في الدولة، ناهيك عن أن ذلك يكون بنسبة فائدة منخفضة عن القروض الأخرى التي يتم ضخها للمواطنين من أجل تحسين المستوى المعيشي الخاص بهم، فيما أن هذه الحزمة جاءت ضمن توجه الحكومة لدعم شريحة المعلمين وكذلك التربويين والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية بشكل كبير.