موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي والقارة السمراء نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين قطبي الكرة في شمال وشرق إفريقيا، النادي الأهلي المصري والهلال السوداني، وذلك في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا وتحمل هذه المباراة طابعاً خاصاً نظراً للتاريخ الطويل من المنافسة بين الفريقين، وما تمثله من أهمية كبرى على مستوى النقاط والترتيب في المجموعة ويدخل الأهلي اللقاء مدعوماً بخبرة كبيرة وسجل حافل بالبطولات.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستضيف ملعب استاد شيخ ولد بيديا في موريتانيا مباراة النادي الأهلي المصري ضد فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم، ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وتحدد موعد اللقاء اليوم وفق المواعيد التالية

يوافق موعد مباراة الأهلي الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة

ويوافق ميعاد ماتش اليوم الساعة 8 في الجزائر والمغرب وتونس

ويوافق ميعاد مباراة اليوم الساعة 10 بتوقيت السعودية والكويت والأردن

ويأتي توقيت مواجهة الهلال ضد الأهلي اليوم الساعة 9 في السودان

ويأتي موعد الأهلي والهلال اليوم الساعة 11 في الإمارات العربية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال اليوم

تعتبر مجموعة بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أفريقيا، ومن بينها ماتش الأحمر ضد الهلال اليوم في دوري أبطال أفريقيا وللأسف لم تعلن أي من القنوات الناقلة المفتوحة بين عن إذاعة المباراة

تردد قناة beIN SPORTS 6 HD المشفرة على القمر الصناعي نايل سات

يأتي تردد قناة بين سبورت 6، القناة الناقلة علي النايل سات كما يلي:

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 10810 27500 أفقي 3/2

وأعلنت قنوات بين سبورت معلق مباراة اليوم وهو المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي وسوف يلتقي الفائز من الفريقين في مجموع مواجهتي الأهلي والهلال السوداني مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي