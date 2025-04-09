لولو وميدو معاك 24 ساعة مرح وسعادة على تردد قناة وناسة 2025 نايل سات

تبحث الكثير من الأمهات عن التردد الخاص بقناة وناسة 2025 لأولادهم من أجل ضبطها وحفظها على جهاز الاستقبال، حيث أنها تعتبر من اقوى القنوات التي تخص الأطفال في الوطن العربي وتحظى بشعبية كبرى على همس باقي القنوات الاخرى لما لها من محتوى هادف وأغاني تعليمية مميزة تناسب جميع الأعمار وهي الخيار المثالي للعائلات للاستمتاع بمشاهدة مفيدة للطفل.

تردد قناة وناسة 2025

يوجد تردد خاص بقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات من أجل ضبطها وتحميلها على جهاز الرسيفر، وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة 11470.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يوجد تردد خاص لقناة وناسة التي تخص الأطفال على القمر الصناعي عرب سات من أجل تحميلها وحفظها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو 11270

القمر الصناعي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

مميزات في قناة وناسة للأطفال

تميزت قناة وناسه التي تخص الأطفال بالعديد من المزايا المختلفة التي تميزها عن باقي قنوات الأطفال الأخرى وهذه المميزات تتمثل في الآتي:

يتم تشغيل هذه القناة على مدار أربعة وعشرين ساعة دون انقطاع.