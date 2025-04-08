تثبيت سريع الآن لأحدث تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات 2025

يبحث الكثير من عشاق مسلسل قيامة عثمان عن التردد الخاص بقناة الفجر الجزائرية لتحميلها وتثبيتها على الرسيفر ومشاهدته بكل سهولة، كما أن هذه القناة تتميز عن غيرها من باقي القنوات الأخرى ومنها عرض المحتوى بجودة عالية لضمان استمتاع المشاهد.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية على نايل سات وهذا التردد هو:

تردد القناة هو 12034

معدل الترميز هو 27500

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

تردد قناة الفجر الجزائر على القمر الصناعي عرب سات يكون كالآتي:

تردد القناة هو 11034

معدل الترميز هو 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معدل الاستقطاب عمودي.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

تتمتع قناة الفجر الجزائرية ببعض المزايا التي تختلف عن غيرها من باقي القنوات وهذه المميزات تكون كالآتي:

تتميز هذه القناة بأنها متاحة على مدار الأربعة وعشرين ساعة دون توقف أو تشفير.

تقوم بعرض جميع القنوات بشكل مجاني دون دفع أي رسوم شهرية أو سنوية

تقوم بعرض جميع المسلسلات بجودة عالية من حيث الصوت والصورة لاستمتاع المشاهد

ضبط قناة الفجر على الرسيفر

يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر لمشاهدة أشهر المسلسلات عن طريق اتباع الخطوات الآتية: