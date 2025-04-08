طريقة إضافة المواليد علي بطاقات التموين 2025 في خطوات سهلة

ارتفعت معدلات البحث الإلكتروني من قبل الكثير من المواطنين بمعرفة الخطوات اللازمة من اجل إضافة المواليد علي بطاقات التموين، حيث صرحت وزارة التموين بإتاحة خدمة إضافة مواليد علي بطاقات التموين للمواطنين الأكثر احتياجا والأقل دخلا وذلك لرفع مستوي معيشه المواطن، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة والخطوات من اجل إضافة التموين علي بطاقات التموين في السطور الآتية.

اعرف اهم الشروط اللازمة لإضافة المواليد علي بطاقة التموين 2025

كشفت وزارة التموين عن الشروط الواجب توافرها لجميع المواطنين الذين يريدون بإضافة أولادهم إلي بطاقات التموين، حيث تتمثل هذه الشروط في:

المواطنين الذين يتقاضون معاشات تكافل وكرامة. كذلك الفئات التي لديها كارت الخدمات المتكاملة. بالإضافة إلي المواطنين الذين يتقاضون معاشات التضامن الاجتماعي، لديهم أطفال لا تقل أعمارهم عن 4 سنوات. أبناء الشهداء، زوجاتهم.

خطوات إضافة المواليد علي بطاقات التموين 2025

حددت وزارة التموين علي الطرق اللازم فعلها من اجل إضافة المواليد علي بطاقات التموين والتي تتعين في: