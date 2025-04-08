شاشة أمنة للاطفال 2025 “أحدث تردد قناة طيور بيبي الجديد على نايل سات وعرب سات”

تعتبر قناة طيور بيبي واحدة من أفضل القنوات التي تخص الأطفال في جميع دول الوطن العربي، حيث أنها تحرص على تقديم الاناشيد بطريقة مبتكرة ومميزة بالإضافة إلى البرامج التعليمية والترفيهية التي تزيد من حماس الأطفال، وما زالت هذه القناة حتى الآن محافظة على مكانتها من بين القنوات الأخرى التي تقوم بتقديم نفس المحتوى.

تردد قناة طيور بيبي

يوجد تردد خاص بقناة طيور بيبي يمكن من خلاله تحميل القناة ومشاهدة البرامج والكرتون التي تقوم بعرضه للأطفال وهذا التردد يتمثل في الآتي

تردد القناة 11258.

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

تردد القناة 11310

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

مميزات قناة طيور بيبي

توجد العديد من المزايا المختلفة التي تتمتع بها قناة طيور بيبي عن غيرها من باقي القنوات الأخرى التي تخص الأطفال وهذه المميزات تتمثل في الآتي