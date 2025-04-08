ثبتها الآن بأعلى جودة “تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل وعرب سات” 2025

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات التي تقدم محتوى متنوع للأطفال ومنها البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية والأناشيد، كما أن المحتوى الخاص بها يكون دائما في تطور مستمر وذلك بهدف بث روح التشجيع والتعليم في الطفل، ويمكن تحميل هذه القناة على معظم الأقمار الصناعية بكل سهولة.
تردد قناة طيور الجنة الجديد
يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة على نايل سات يمكن من خلاله تحميل القناة ومشاهدة البرامج الممتعة التي تخص الأطفال وهذا التردد هو:
- تردد القناة هو 11258.
- معدل الترميز 27500.
- معامل الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
- القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة طيور الجنة على عرب سات
يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة البرامج الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:
- تردد القناة 11310.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ⅔.
- معامل الاستقطاب أفقي h.
مميزات قناة طيور الجنة
توجد العديد من المميزات المختلفة التي تتميز بها قناة طيور الجنة التي تخص الأطفال عن باقي القنوات الأخرى وهذه المميزات هي:
- تعلم الطفل طريقة التلوين والرسم.
- تقوم بعرض البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال.
- تساعد الطفل على تعلم الأخلاق الحميدة من خلال البرامج والأغاني الكارتونية التي تقوم بتقديمها.
- تقوم بتقديم الأغاني التي تحتوي على تعليم الحروف الأبجدية والأرقام الإنجليزية والعربية.
- تعلم الطفل أسماء الفواكه والخضروات والألوان.
- تعتبر من القنوات الغير مشفرة والتي تعمل على مدار الأربعة وعشرون ساعة دون توقف.
- تساعد الطفل على تعلم الأخلاقيات والعادات والتقاليد الإيجابية والبعد عن العادات السلبية.