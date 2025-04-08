خطوات تثبيت تردد قناة ناشونال جيوغرافيك نايل سات 2025 والقمر الصناعي عرب سات

يبحث الكثير من الأشخاص محبي الطبيعة والحياة البرية عن التردد الخاص بقناة ناشونال جيوغرافيك العالمية على النايل سات لتحميلها، فقد تتميز هذه القناة بتقديمها المحتوى الممتع والترفيهي والثقافي كما أنها توفر الكثير من المعلومات حول الحياة البرية وعالم الحيوان والطبيعة.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك نايل سات 2025

يوجد تردد خاص بقناة ناشونال جيوغرافيك يمكن من خلاله تحميل القناة وحفظها على الرسيفر على القمر الصناعي نايل سات وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11226.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 30000.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11804.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي h

مميزات قناة ناشونال جيوغرافيك

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة ناشونال جيوغرافيك وهذه المميزات تتمثل في الآتي

عدم الشعور بالملل عند مشاهدة هذه القناة.