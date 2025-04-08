اتفرج على مسلسلك التركي المفضل عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يتساءل العديد من عشاق المسلسلات التركية عن تردد قناة الفجر الجزائرية وكيفية مشاهدة المسلسلات المدبلجة مجانا، حيث تقوم هذه القناة بعرض أشهر المسلسلات ومن بينها مسلسل المؤسس عثمان الذي يلقى إعجاب الكثير من جميع أنحاء العالم.

تردد قناة الفجر الجزائرية

إذا كنت من عشاق المسلسلات التاريخية التركية فمن المؤكد أنك ترغب في متابعة أحدث الحلقات بترجمة إلى اللغة العربية لذا إليك تردد:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية على نايل سات وهذا التردد هو

تردد القناة: 12034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3 / 4

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يمكن ضبط قناة على عرب سات بكل سهولة لمتابعة المسلسلات وذلك من خلال هذا التردد

التردد: 11034

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6

كيفية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية