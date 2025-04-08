حملها دلوقتي واستمتع بأغاني لولو الجديدة “تردد قناة كراميش KARAMESH KIDES TV” .. 2025

تعتبر قناة كراميش واحدة من أشهر القنوات الخاصة بالأطفال التي تم إصدارها في بداية الألفينات، ويتم الاعتماد عليها بشكل يومي من قبل الأطفال من جميع الدول الغربية وخاصة لأنها تقوم بتقديم المحتوى باللغة العربية، ويمكن أن تعمل هذه القناة على أكثر من قمر صناعي سواء نايل سات أو عرب سات مع تقديم العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية المميزة.

تردد قناة كراميش

يمكنكم معرفة التردد الجديد لقناة كراميش وتنزيله على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية دون الحاجة لدفع اشتراكات من خلال النقاط التالية:

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚

جودة القناة sd.

تردد قناه كراميش على عرب سات

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات وتنزيله من خلال التردد الموضح في النقاط التالية:

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

جودة القناة hd.

مميزات قناة كراميش للاطفال

هناك عدة مميزات لقناة كراميش جعلتها الأكثر شهرة ومشاهدة بين قنوات الأطفال الأخرى ويمكنكم التعرف على اهم مميزات قناة كراميش من خلال النقاط التالية: