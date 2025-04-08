رواتب المتقاعدين في العراق.. استعلام شهر مايو 2025

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
رواتب المتقاعدين في العراق.. استعلام شهر مايو 2025

يترقب العديد من المتقاعدين بالعراق عن موعد صرف رواتبهم تعد هذه الرواتب هي المصدر الرئيسي من اجل تغطية احتياجاتهم، حيث يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق من قبل هيئة التقاعد الوطنية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي من خلال الكثير من القنوات الرسمية من اجل ضمان وصول المستحقات، من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم منافذ صرف الرواتب، أيضا كيفية الاستعلام علي رواتب المتقاعدين بالعراق 2025 انتظرنا.

أماكن صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

  1. حيث يتم صرف رواتب المتقاعدين بالعراق من خلال البطاقات الذكية من أي ماكينات صراف  الي.
  2. او من خلال أماكن البريد علي مستوي الدولة.
  3. أيضا من البنوك الحكومية يتم صرف رواتب المتقاعدين واستعلام مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق أتاحت هيئة التقاعد الوطنية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق برواتب المتقاعدين، من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

  • أولا: الوصول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية.
  • ثانيا: انقر علي أيقونة تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.
  • ثالثا: اضغط علي زر الاستعلام عن الرواتب من خلال الخدمات المقدمة عبر الشاشة.
  • رابعا: يتطلب إدخال المعلومات الشخصية مثل تاريخ الميلاد، الرقم التقاعدي.
  • أخيرا: انقر علي زر الاستعلام، يتم علي الفور إظهار كافة التفاصيل التي تتعلق براتب المواطن.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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