ترددها الجديد.. طريقة تثبيت قناة CN بالعربية الجديد على القمر الصناعي

تساؤلات عديدة من قبل متابعين قناة CN الفضائية حول البحث علي معرفة الترددات الجديدة التي تم من خلالها تعديل القناة، تعتبر قناة CN من ابرز القنوات التي تبث برامج للصغار في الوطن العربي، حيث تقدم العديد من البرامج التي تهدف إلي تسلية وتعليم الصغار، يتم عرضها باللغة العربية حيث تحرص علي تقديم برامج ترفيهية وتعليمية من خلال جودة وتقنية عالية، تسعي هذه القناة إلي تقديم اعلي استخدام جودة وصورة وصوت، من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم ترددات قناة CN عبر جهاز الاستقبال تابعونا.

تردد قناة CN عبر القمر الصناعي النايل سات

من خلال إدخال هذا التردد يمكنكم استقبال قناةCN علي التلفاز:

التردد الخاص بالقناة: 11277.

من خلال معامل استقطاب: عمودي.

علي مؤشر تصحيح: 4/3.

بينما تم تعديل الترميز: 27500.

تردد قناة CN علي العرب سات

التردد الجديد: 11747.

معامل الاستقطاب: الافقي.

عبر الترميز: 27500.

من خلال مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

اشهر البرامج الكرتونية التي يتم بثها علي قناة CN

يتم بث كرتون بن 10. كرتون تشاودر. كرتون فتيات القوة. كرتون غامبول. الكرتون المتميز الدببة الثلاثة. كما يتم بث كرتون مغامرات فلاب جاك. كرتون فريج. كرتون مستر بين.

خصائص قناة CN العربية