نزل تردد قناة وناسة الجديد الان على القمر الصناعي بجودة هائلة

أصبحت قناة Wanasah للأطفال من اعلي معدلات البحث التي يبحث عنها الكثير من المتابعين لتحميلها علي شاشات التلفاز، حصدت نسب مشاهدة كبيرة جدا، تهدف إلي تعليم الأطفال الأشياء المفيدة وبطريقة ممتعه من ضمنها من خلال عرضها لأغنية الشرطة حيث تعلم الطفل النظام والشجاعة بطريقة فكاهية ومرحة، بالإضافة إلي مساعدة الأطفال بمعرفة أسماء الحيوانات من خلال تميز أصواتهم وأيضا استخدام الطريقة المثالية في تعليم الأطفال الحروف والألوان، الآن بدلا من مشاهدتها علي الوسائل الإلكترونية الأخري والتي يلزم لمشاهدتها دفع أوالاشتراك برسوم مالية يتاح للجميع تحميلها واستقبالها علي التلفاز.

تردد قناة Wanasah TV علي النايل سات

تم تعديل تردد القناة إلي: 12399.

من خلال معامل الاستقطاب: الأفقي.

عبر الترميز التالي: 27500.

كما تم تعديل تصحيح الخطأ إلي: 6/5.

Wanasah TV عبر ترددها علي العرب سات

التردد الجديد عبر العرب سات: 11270.

من خلال القمر الصناعي: العرب سات.

علي الاستقطاب: رأسي.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 4/3.

معدل الترميز: 4/3.

خطوات استقبال قناة WanasahTV علي جهاز التلفاز

من اجل استقبال قناة وناسه علي علي شاشات التلفاز وسماع جميع برامجها يمكنكم إجراء عدة خطوات بسيطة من أهمها: