خطوات تثبيت قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات الان

قناة كراميش تعد من افضل القنوات الفضائية التي منذ انطلاقها حازت بنسب نجاح باهرة من قبل متابعيها وعلي الرغم من أن تعددت وسائل التسلية إلا أنها ما زالت الخيار الأول والافضل لديهم، تتضمن هذه القناة الكثير من البرامج المختلفة التي تساعد علي تنمية المهارات واكتسابه العديد من الأساليب المتنوعة، تتميز هذه القناة بأنه يتاح للجميع استقبال تردداتها علي التلفاز وسماع جميع برامجها دون الحاجة للاشتراك او دفع رسوم مالية، كما تبث برامجها عيل مدار 24 ساعه دون انقطاع، من خلال اتباع عدة خطوات يمكن للجميع استقبالها علي شاشات التلفاز عبر السطور القادمة سنوضحها لكم تابعونا.

كراميش عبر النايل سات

تم تعديل تردد قناة كراميش إلي: 11430.

من خلال معامل مؤشر استقطاب: عمودي.

علي الترميز: 27500.

معامل الخطأ الخاص بها: 6/5.

كراميش عبر ترددها علي العرب سات

التردد الحديث الخاص بها: 11390.

من خلال معامل ترميز: 27500.

علي معدل تصويب الخطأ التالي: 6/5.

الاستقطاب الحديث: عمودي.

خصائص القناة الفضائية كراميش

تتميز هذه القناة بأنها تبث برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب فواصل إعلانية تعمل علي إزعاج المشاهد. استطاعت أن تحصد نسب نجاح عالية وذلك لأنها تبث الكثير من البرامج المتنوعة والمختلفة. تبث برامجها من خلال تقنية حديثة وصور واضحة تعمل علي جذب وانتباه الأطفال أثناء مشاهدة برامجها. تستخدم احدث الأساليب الحديث التي منها تعمل علي تسلية أوقات الصغار بالإضافة إلي تعليميهم الحروف والكلمات باللغة العربية والانجليزية واكتسابهم المهارات التي تساعده علي تقوية الذاكرة لديهم.

خطوات استقبال كراميش علي جهاز الاستقبال