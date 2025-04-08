بدون ضامن.. 50 مليون دينار من مصرف الرافدين بالتقسيط المريح

يوفر مصرف الرافدين العديد من السلف المختلفة التي يحتاج إليها العملاء، مؤكدًا بأن قرض الـ 50 مليون دينار عراقي يتم منحه دفعة واحدة، مضيفًا بأن قروض الـ 50 مليون يتم صرفها من أجل بناء قطعة أرض أو الإدخال في الترميم أو تأهيل الدور السكنية، ناهيك عن أن السلف يتم منحها إلى الموظفين والمواطنين وكذلك المتقاعدين، على أن تكون بدفعة واحدة، مشيرًا إلى أن فترة السداد تصل لـ 10 سنوات وفائدة لا تتجاوز الـ 5%، ليكون من أبرز السلف المريحة أمام العملاء المتقدمين.

وثائق التقديم على سلفة الرافدين

أما عن الوثائق المعنية بطلب إحضارها من أجل التقديم على سلف الرافدين، فجاءت وفقًا لما يلي:-

إحضار هوية من الأحوال المدنية السارية.

كذلك تقديم شهادة الجنسية أو البطاقة الوطنية.

تقديم البطاقة السكنية الخاصة بالمتقدم.

تقديم دراسة جدوى للمشروع الراغب الإستثمار فيه.

تقديم مخطط عن البناء التي ترغب في ترميمه أو بناءه.

كذلك تقديم شهادة بمفردات دخل المتقدم سواء الموظف أو المتقاعد.

جدول احتساب سلفة الرافدين

أما عن جدول احتساب سلفة الرافدين التي يتم تحديدها من قبل المصرف أمام كافة العملاء المتقدمين، وفقًا لما يلي:-