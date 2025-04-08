سعر الكتاكيت والفراخ اليوم الثلاثاء 8-4-2025

شهدت أسعار الفراخ حالة من الثبات الملحوظ مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر أبريل 2025 بمختلف المحلات التجارية، نظير أن ذلك يأتي تزامنًا مع التحديثات اليومية التي تتم على بورصة الدواجن والكتاكيت بمختلف أنواعها، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية التعرف على سعر كيلو الفراخ البيضاء وكذلك الكتكوت بمختلف أنواعه، خلال السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الفراخ مع تعاملات اليوم الثلاثاء، التي تختلف أسعار من محل إلى أخر، بما يتوقف ذلك على عمليات العرض والطلب، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 80 جنيهًا بالبورصة، أما للمستهلك فتراوح من 90 لـ 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر الدواجن البلدي سجل نحو 120 جنيهًا للكيلو، بينما للمستهلك بلغ قرابة الـ 130 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء الساسو من 95 لـ 105 جنيهًا للكيلو الواحد بالبورصة وللمستهلك.

أما عن سعر كرتونة البيض الأحمر فتراوحت من 160 لـ 162 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

والكرتونة من البيض البلدي تراوحت من 160 لـ 165 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم

ولمعرفة باقي التحديثات التي تتم على أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، فجاءت كما يلي:-