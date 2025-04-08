إعلان مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القران الكريم

الآن الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القران الكريم عام 2025 حيث يتساءل الكثير من الطلاب المقيدين في هذه المسابقة عن معرفه نتائجهم، قد تم اعتمادها من قبل وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني بحضور كلا من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ ايمن عبد الغني، مدير شؤون القران الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أبو اليزيد سلامه، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور احمد الشرقاوي، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل في السطور الآتية تابعونا.

نتيجة مسابقة القران الكريم 2025

قدر عدد المشاركين في مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القران الكريم لعام 2025 156099 متسابقا إجماليا، حيث تم تقدير الفائزين بجميع المستويات 15222 فائزا علي الأربع مستويات، كان عدد الفائزين من المستوي الأول 823 متسابقا، المستوي الثاني بنسبة نجاح 2708 متسابقين، بالنسبة لعدد الفائزين للمستوي الثالث قدروا بنحو 3335 متسابقا، للمستوي الرابع بنسبة 8378 متسابقا.

مسابقة القران الكريم السنوية يتم انعقادها من قبل فضيله الإمام الأكبر احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حيث يتاح في مشاركتها طلاب المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلي الطلاب المقيدين بالرواق الأزهري بكافه محافظات الجمهورية، كذلك جميع طلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة تحت إشراف الأزهر الشريف.

كم عدد مستويات مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القران الكريم لعام 2025

تتضمن مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القران عام 2025 اربعه مستويات، حيث يتمثل المستوي الأول بحفظ القران الكريم كاملا بإحكام التلاوة الصحيحة والتجويد، المستوي الثاني بحفظ القران الكريم كاملا، المستوي الثالث حفظ عشرين جزءا وذلك من سورة التوبة حتي نهاية جزءا عم، للمستوي الرابع حفظ 10 أجزاء من سورة العنكبوت حتي نهاية جزءا عم.