خدمة جديدة.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون زيارة الفرع بالرقم الوطني

مازال العديد من المواطنين السودانيين يرغبون في فتح حساب داخل بنك الخرطوم، حيث إن هذه الخدمة تُساهم في توفير الوقت والجهد المعني بإنهاء كافة معاملاتهم المصرفية والخدمات البنكية أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بالإضافة إلى أن البنك يُساعد كافة العملاء الجدد راغبي إمتلاك حساب بنكي.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين، فعليك اتباع الأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

مع إمكانية القيام بتسجيل الدخول إلى منصة خدمات البنك.

ويتطلب منك ملء استمارة طلب فتح حساب جديد داخل البنك.

الخطوة التي بعد ذلك تتمثل في رفع كافة الوثائق المعنية بطلب فتح حسب بنكي جديد.

ثم يمكنك الموافقة على سياسة خصوصية البنك المفروضة.

القيام بمراجعة الطلبات التي قمت بإدخالها.

مع النقر على زر “إرسال الطلب”.

حتى تتلقى رسالة بنجاح فتح الحساب داخل بنك الخرطوم.

شروط خدمة فتح حساب بنك الخرطوم

وعن الشروط الواجب توافرها في العملاء المتقدمين راغبي إمتلاك حساب داخل بنك الخرطوم، من أجل الإستمتاع بكافة الخدمات الجديدة المقدمة من قبل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يلي:-