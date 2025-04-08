سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4-2025 أسعار السبائك الان

شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع الكبير على مدار الفترة الماضية، وذلك بمختلف محلات الصاغة، نظير أن ذلك جاء تزامنًا مع ارتفاع سعر العملة الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة، وعليه سنتعرف على سعر جرام الذهب الواحد للبيع والشراء، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب في المحلات

جاءت أخر تحديثات تمت على سعر الذهب بمختلف محلات الصاغة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار “24” إلى 5000 جنيه بيع، وللشراء 4971 جنيه للجرام الواحد.

فيما أن سعر الذهب عيار “22” سجل نحو 4583 جنيه للبيع، وشراء 4557.25 جنيه.

أما بالنسبة لعيار “21” بلغ نحو 4375 جنيه للبيع، وشراء 4350 جنيه للجرام الواحد.

أما عن الذهب عيار “18” بلغ نحو 3750 جنيه بيع، وشراء 3728 جنيه للجرام بدون المصنعية.

ناهيك عن وصول سعر الذهب عيار “12” إلى 2500 جنيه للبيع والشراء 2485 جنيه بدون المصنعية أو الدمغة الضريبية.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وعن أسعار سبائك الذهب، التي تأتي مجردة من قيمة المصنعية، وهي تتراوح من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، وعليه فإن الأسعار جاءت كما يلي:-