ما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ 100,000 دينار لشهر مايو 2025 وكيفية الاستعلام عن راتب التقاعد بالعراق

وزارة المالية العراقية مع مجلس الوزراء يعملوا دائماً إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين في العراق كما وفرت الوزراة خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد عن طريق الموقع الرسمي التابع لها ولكن هناك مجموعة من التساؤلات حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين أو المدنيين بمبلغ 100 ألف دينار عراقي لشهر مايو لذلك سوف نوضح لكم الحقيقة كذلك سوف نذكر طريقة الاطلاع على الراتب التقاعدي الشهري في عموم العراق.

ما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين 2025

يتساءل البعض في الفترة الحالية عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بمبلغ 100 ألف دينار عراقي لكافة المستفيدين في مؤسسة التقاعد العراقية ولكن هذا الخبر ليس صحيح بل هو مجرد أشاعة فقط وليس هناك أي زيادة جديدة في عام 2025 ولكن الحد الأدنى لراتب التقاعد حتى الآن هو مبلغ 500 ألف دينار عراقي وليس هناك زيادة مقررة جديدة وفي حالة صدور قرار بشأن زيادة رواتب المتقاعدين سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الوزارة.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق

وزارة المالية العراقية وفرت خدمة الاستعلام عن الراتب التقاعدي بالدولة لجميع المتقاعدين العسكريين أو المدنيين في دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل: