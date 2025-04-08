سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 8-4-2025

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، وذلك بعد موجة ارتفاع كبيرة شهدتها العملة الأجنبية، نظير أن ذلك أثر على حركة المعاملات المصرفية في الآونة الأخيرة، ومن ناحية أخرى أنعش عمليات البيع من قبل المواطنين، وفي ذلك سنتعرف معًا على سعر الدولار أمام الجنيه خلال السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على سعر الدولار أمام الجنيه بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدولار في “بنك أبوظبي” إلى 51.36 جنيه شراء، وللبيع 51.46 جنيه.

فيما سجل سعر الدولار في بنك “اتش إس بي سي” نحو 51.36 جنيه للشراء، وبيع 51.46 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر الدولار في الأهلي المتحد إلى 51.35 جنيه شراء، وبيع 51.45 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر العملة الأجنبية في “كريدي أجريكول” إلى 51.35 جنيه شراء، وبيع 51.45 جنيه.

تحديثات العملة الأجنبية الان

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت على العملة الأجنبية أمام العملات المحلية بكافة البنوك العاملة بالدولة، بناءً على النحو الأتي:-