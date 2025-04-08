بنكك .. بنك الخرطوم يطلق خدمات جديدة

أطلق بنك الخرطوم، خدمات بنكية أخرى داخل تطبيق بنكك، مؤكدًا على صفحته الرسمية عبر الفيس بوك، بأنه يمكن التفعيل المسبق لميزة أسئلة الأمان والبريد الإلكتروني، التي تُساعد العملاء على استعادة وتشغيل تطبيق بنكك بشكل تلقائي أو ذاتي، ناهيك عن أن ذلك لا يتطلب الحاجة إلى زيارة الفرع أو حتى الاتصال بالمركز المباشر، فيما يُسهل على العميل البنكي في إجراء كافة المعاملات البنكية من خلال هذه الميزة الجديدة.

إضافة ميزة جديدة في بنكك

وأكد بنك الخرطوم، أنه سيتم إضافة ميزة جديدة من أجل ضمان حماية وأمان تطبيق بنكك من أي عمليات اختراق تُبدي بحسابات العملاء البنكية، مشيرًا إلى أن ذلك يجذب الكثير من العملاء راغبي إنشاء حسابات بنكية بشكل أكثر حماية وأمان، خاصة في عمليات التحويلات التي تتم بين الحسابات البنكية، نظير توفير خدمة التواصل مع خدمة العملاء لعرض أي شكاوى أو استفسارات خاصة بالحساب البنكي.

تحذير هام بشأن التحويلات البنكية

وفي سياق متصل، أعلن والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت، بمنع أي تعامل في التحويلات البنكية التي تزيد نسبتها عن 10%، منوهًا بأن ذلك يعد مخالفة ويعرض صاحبة إلى المساءلة القانونية، كما يقض القرار بمنع احتكار وتخزين السلع الأساسية عن المواطنين أو المستهلكين، والقيام بتوفيرها بمختلف الأسواق والمحلات دون فرض أي رسوم أو مضاعفات جديدة غير المحددة من قبل الحكومة، ومن أجل أن يجد المواطن السوداني عدالة اجتماعية داخل بلاده، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد.