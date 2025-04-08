هل ظهرت أسماء الوجبة السابعة؟..كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي

يتساءل الكثير من المتقدمين لطلب دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة التي تعرف بأسم الوجبة السابعة عن حقيقة ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لذلك سوف نوضح لكم حقيقة صرفها للمستفيدين في عموم العراق لجميع المحافظات كذلك سوف نشرح للجميع أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية داخل نطاق العراق.

هل ظهرت أسماء الوجبة السابعة الرعاية الاجتماعية؟

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم تظهر حتى الآن لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ولكن يتم اختيار أسماء المقبولين بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة ولكن في حالة ظهورها خصصت الوزارة منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة كما على الرغم لم يتم الإعلان عن الأسماء المقبولة ولكن للتأكد من استحقاق الدعم لا بد من توفير جميع الشروط اللازمة بالوزارة.

شروط طلب دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية العراقية.

إحضار جميع المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

ألا يمتلك المتقدم أملاك أو أراضي ذات قيمة عالية.

بالنسبة للرجال يجب أن يكون العمر من 18 حتى 60 سنة.

كمل بالنسبة للنساء يشترط أن يكون العمر من 15 حتى 55 سنة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق يمكنك اتباع الخطوات التالية: