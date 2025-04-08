بـ 280 جنيه.. أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر أبريل 2025 بمختلف المحلات الاستهلاكية، خاصة وأن ذلك جاء بعد تراجع كبير في من قبل المواطنين في شراء اللحوم بمختلف أنواعها، حتى أن ذلك ساهم بثباتها النسبي داخل مختلف محلات الجزارة والمنافذ الحكومية والمعارض المؤهلة لبيع اللحوم الحمراء، وعليه سنتعرف معًا على سعر كيلو اللحم الأحمر خلال السطور التالية.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها، وفقًا لما يلي:-

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بمحلات الجزارة من 350 لـ 400 جنيه للكيلو الواحد، مع اختلاف السعر بناءً على المنطقة التي يتم فيها البيع.

فيما أن المنافذ الخاضعة لوزارة التموين تقوم بتحديد الأسعار بخصم يصل إلى 20%.

ووصل سعر اللحوم الطازجة ضمن مبادرة “حياة كريمة” إلى 280 جنيهًا للكيلو الواحد.

حتى أن هناك بعض المبادرات التي تقوم ببيع اللحوم بأسعار مخفضة بعيدًا عن السعر الخارجي.

سعر اللحوم في المحلات

وعن باقي أنواع اللحوم التي يتم بيعها في مختلف المحلات الاستهلاكية ومحلات المجازر، وفقًا لما يأتي:-