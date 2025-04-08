يا زول من بيتك.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني عبر الرابط bankofkhartoum.com واهم الشروط المطلوبة

فتح حساب بنك الخرطوم، بنك الخرطوم يعتبر من أهم المصارف في السودان حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية والمالية لعملاء ويوفر البنك مؤخرا خدمة جديدة وهي إمكانية فتح حساب وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة الى الذهاب الى البنك والانتظار لفترات طويلة لذلك سوف نتعرف معا اليوم على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم في السطور القادمة فتابعونا.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

حتى يتم فتح حساب في بنك الخرطوم فان العميل سيكون عليه القيام بالخطوات التالية:

اولا يتم التوجه الى الموقع الالكتروني الرسمي لبنك الخرطوم ويمكن الدخول اليه من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

يقوم العميل بعد ذلك بتحديد اللغة سواء كانت اللغه الإنجليزية او العربية.

يتم الضغط على انشاء حساب جديد.

ينتقل العميل بعد ذلك إلى استمارة فتح الحساب فسيكون عليه ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني وكذلك الرقم الوطني.

المستندات المطلوبة وذلك مثل صورة من بطاقة الرقم الوطني وجواز السفر.

الضغط على إرسال الطلب لتتمكن من إنشاء الحساب

متطلبات فتح حساب بنك الخرطوم

هناك عدد من المتطلبات حتى يتم أنشاء حساب في بنك الخرطوم وهي كالتالي:

أن لا يقل عمر العميل عن 18عام.

أن يكون العميل مواطن سوداني الجنسية ومقيم علي أراضي السودان.

بطاقة الرقم الوطني أو جواز السفر لابد أن يكون ساري المفعول.

ألا يقل مبلغ الإيداع لفتح الحساب عن 10000 جنيه سوداني.

مزايا فتح حساب بنك الخرطوم

إن فتح حساب بنك الخرطوم له مزايا عديدة ومن تلك المزايا ما يلي: