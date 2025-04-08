فرحي أطفالك بمغامرات لولو..تردد قناة وناسة 2025 على نايل سات وعرب سات وتابعوا القناة

أصبحت قناة وناسة من القنوات التي تقدم أغاني شيقة وممتعة أسعدت قلوب الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد للقناة الفضائية كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف للمشاهدين والمتابعين لذلك سوف نقوم بشرح تفاصيل التردد لمشاهدة أحلى البرامج الغنائية التي تقدمها القناة.

تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

قناة وناسة تقدم محتوي مسلي للطفل العربي الصغير ولها عدد كبير من المتابعين في الفترة الأخيرة بسبب كثرة إعجاب الأطفال بالاغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لذا سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة كيدز نايل سات لمتابعة أحلى الأغاني يومياً.

تردد قناة وناسة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ما هو تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

نزل الآن تردد قناة وناسة لكل الأطفال