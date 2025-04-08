ما هي خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر والشروط المطلوبة للمنحة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

تريد المواطنات الجزائريات الماكثات في البيت الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في الجزائر التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر ولكن للحصول على تلك المنحة لا بد من توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت في الدولة لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم للاستفادة من المنحة.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر

منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر من أهم البرامج المقدمة للمواطنات الجزائريات حيث تمنح الدولة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل منحة مالية تصل إلى 800 دينار جزائري للنساء لذلك سوف نوضح جميع الضمانات اللازمة من أجل الموافقة على طلب المنحة في الدولة كما يلي بكل التفاصيل:

شروط الحصول على المنحة أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

أن لا يقل عمرها عن 18 سنة عند طلب منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر.

كما يجب أن تكون غير موظفة في القطاعين العام أو الخاص.

أن لا تمتلك دخل شهري ثابت من أجل صرف منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر.

أن لا تملك ممتلكات أو عقارات ذات قيمة عالية.

كذلك ألا تكون مستفيدة من أي منحة في دولة الجزائر.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر

وفرت الوكالة الوطنية للتشغيل منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر ويمكن التسجيل للحصول على المنحة باتباع ما يلي: