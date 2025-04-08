تابعوا أحلى المسلسلات..ثبت تردد قناة MBC مصر دراما على نايل سات وEutelsat E7WA بأشارة قوية

قناة MBC مصر دراما من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى حصري حيث تعرض مسلسلات جديدة يبحث عنها محبي المسلسلات العربية والمصرية حيث تقدم مجموعة رائعة من المسلسلات كل يوم لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة MBC مصر دراما الجديد بصيغة HD حيث يتم عرض تلك المسلسلات بجودة عالية لجميع المتابعين سواء كان الريسفير يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات.

تردد قناة MBC مصر دراما نايل سات

تقدم قناة MBC مصر دراما عدد من المسلسلات التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد من أجل مشاهدة أحلى المسلسلات والبرامج على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا فواصل إعلانية مزعجة لكل المتابعين لذلك إليكم تفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة Mbc كما يلي:

التردد: 11219.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة الفضائية: HD.

تردد قناة MBC مصر دراما على Eutelsat E7WA

التردد: 12467.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

كيفية تنزيل القناة على الريسيفر