“افتح يازول”.. اغتنم الفرصة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني 2025 والشروط المطلوبة

تعتبر المعاملات المصرفية من أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون السودانيون، سواء كانوا مقيمين داخل البلاد أو مغتربين، أطلق بنك الخرطوم، الذي يُعد من أعرق وأكبر المؤسسات المالية في السودان، خدمة جديدة تتيح إنشاء حسابات بنكية باستخدام الرقم الوطني عبر الهاتف منذ انطلاق هذه الخدمة، شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، مما أدى إلى زيادة التساؤلات حول خطوات فتح الحساب والشروط والمستندات المطلوبة وفي هذا المقال، سنستعرض التفاصيل اللازمة لفتح حساب في بنك الخرطوم بسهولة ويسر.

كيفية إنشاء حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 عبر الهاتف

أطلق بنك الخرطوم خدمة جديدة تتيح للراغبين في فتح حساب بنكي خاص بهم باستخدام الرقم الوطني عبر الهاتف وتسهل هذه الخدمة العملية وتوفر الوقت، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثيرين إليك الخطوات اللازمة لإنشاء حساب جديد:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم.

من القائمة الرئيسية، اختر خيار “الخدمات الإلكترونية”.

اختر اللغة المفضلة، سواء كانت العربية أو الإنجليزية.

أدخل المعلومات اللازمة مثل الرقم الوطني والاسم الكامل.

قم برفع الوثائق المطلوبة، مثل صورة من بطاقة الرقم الوطني، بصيغة PDF.

اضغط على زر التسجيل، وستتلقى رسالة تحتوي على رقم حسابك الجديد.

متطلبات فتح حساب جديد في بنك الخرطوم 2025

يتعين على العملاء الراغبين في فتح حساب جديد تلبية مجموعة من الشروط والمعايير، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية، ولا يشترط أن يكون مقيمًا في السودان. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. يتطلب فتح الحساب إيداع مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه سوداني.

يجب تقديم نسخة سارية من الهوية الوطنية أو جواز السفر للمغتربين. يجب قراءة جميع الشروط والموافقة عليها قبل إتمام عملية التسجيل.

المستندات المطلوبة