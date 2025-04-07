اكسب الـ 1000000$.. فرصتك للفوز بجوائز مالية ضخمة في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفى الأغا

تعتبر مسابقة الحلم من أبرز الفعاليات الترفيهية في العالم العربي، حيث يسعى الشباب بشغف للمشاركة فيها لتحقيق أحلامهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وتقدم المسابقة جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار أمريكي، مما يجعلها فرصة مغرية للمتسابقين. يتم اختبار معرفتهم من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة التي تشمل مجالات الاقتصاد، الفن، التاريخ، والمواضيع الاجتماعية في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل مسابقة الحلم وكيفية المشاركة فيها، بالإضافة إلى بعض النصائح التي قد تساعد المتسابقين على النجاح.

فرصتك للفوز بجوائز مالية ضخمة

تعد مسابقة الحلم 2025 واحدة من أبرز الفعاليات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تمنح المشاركين فرصة فريدة لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز مالية تصل إلى مليون دولار وأعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن انطلاق المسابقة هذا العام خلال برنامجه الشهير، مشيرًا إلى أن السحب الأسبوعي سيُجرى كل يوم خميس، حيث يحصل الفائز على 50 ألف دولار وكما تشمل المسابقة جوائز شهرية تصل إلى 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى السنوية التي تبلغ مليون دولار، مما يجعلها وجهة مثيرة للعديد من المتسابقين.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم، يمكن للمتسابقين اتباع الخطوات البسيطة التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لمسابقة الحلم.

قم بفتح التطبيق المخصص للمسابقة.

إرسال كلمة “حلم” أو “dream”: اكتب الكلمة في الحقل المخصص.

إرسال الرسالة: أرسل الكلمة إلى الرقم المحدد لبلدك.

الإجابة على السؤال: تأكد من الإجابة على السؤال المطروح.

الموافقة على الشروط: تحقق من الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

للمشاركة في مسابقة الحلم، يجب توافر مجموعة من الشروط:

أن يكون المتقدم من أصول عربية. الحصول على جنسية عربية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. الموافقة على جميع الشروط والأحكام. يجب أن يكون لدى المتقدم أقارب لا يعملون في إدارة القناة. الضغط على زر الموافقة لتأكيد المشاركة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يمكن للراغبين بالمشاركة في مسابقة الحلم 2025 التسجيل عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “DREAM” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة:

السعودية: 755505

المغرب: 9669

مصر: 95450

عمان: 90434

فلسطين: 6144

العراق: 2266

سوريا: 1555

الأردن: 94099

الكويت: 5544

البحرين: 94000