“كن الفائز بالملايين”.. .الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 ارقام الاشتراك 1000000 دولار في انتظارك

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز وأشهر المسابقات في العالم العربي، حيث حققت شهرة واسعة بفضل قدرتها على تحقيق أحلام الملايين وتقدم هذه المسابقة المميزة الإعلامي المعروف مصطفى الأغا عبر قنوات mbc، وتصل قيمة الجوائز النقدية السنوية إلى 3 مليون دولار، مما يجعلها فرصة لا تفوت للعديد من المشتركين وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم بالتفصيل، موضحين الخطوات الضرورية وأرقام الهواتف للدول العربية المختلفة، ليتمكن الجميع من المشاركة بسهولة ويسر.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

إرسال رسالة نصية: يجب على الراغبين في الاشتراك إرسال رسالة تحتوي على إحدى الكلمات التالية: “حلم”، “dream”، أو “reve” إلى الرقم المخصص للبلد الذي يقيمون فيه.

الاشتراك عبر الرقم الدولي: إذا لم يكن الرقم المحلي متوفرًا، يمكن الاشتراك عبر الرقم الدولي المتاح على قناة mbc.

استلام رسالة ترحيبية: بعد إرسال الرسالة، ستصلك رسالة ترحيبية تحتوي على تفاصيل المسابقة.

استقبال الأسئلة: ستتلقى رسالة يومية تحتوي على الأسئلة التي يجب الإجابة عليها بشكل صحيح.

انتظار السحب المباشر: بعد الإجابة على الأسئلة، عليك الانتظار لمتابعة العرض المباشر حيث سيتم الإعلان عن الفائزين.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

إليك أرقام الاشتراك في المسابقة حسب الدولة:

السعودية:عبر شبكة موبايلي: 650444

عبر شبكة زين: 755505

مصر: عبر شبكة فودافون: 95450

إلغاء الاشتراك في مسابقة الحلم

لعملاء شركة زين في السعودية، يمكن إلغاء الاشتراك بإرسال رسالة تتضمن كلمة “توقف” أو “stop” أو “0” إلى الرقم 755505 وستتوقف بعدها المسابقة عن إرسال الأسئلة إليك تلقائيًا بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الآن الانضمام إلى مسابقة الحلم وتحقيق أحلامك. لا تفوت هذه الفرصة المميزة!