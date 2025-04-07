تمت إعادة تفعيل موقع بنك الخرطوم أونلاين 2025 عبر الهاتف بالرقم الوطني

يسعى الكثيرون إلى تسهيل إجراءاتهم البنكية خاصة المغتربون الذين يواجهون تحديات متعددة في عمليات التحويل والسحب لدعم أسرهم بنك الخرطوم، كأحد المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، يوفر حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات عملائه، مما يمنحهم الفرصة لتحديث حساباتهم بكل سهولة ويسر في هذا المقال، سنستعرض خطوات فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، مما سيمكنكم من إنجاز الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة الفروع. سنوضح لكم الطريقة المثلى لتحديث بياناتكم

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

تمت إعادة تفعيل موقع بنك الخرطوم لتيسير عملية فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت للمقيمين داخل السودان والمغتربين في الخارج ويقدم البنك خطوات واضحة يجب اتباعها لفتح حساب بنكي بسهولة ويسر ونستعرض هذه الخطوات بالتفصيل:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تحميل التطبيق المخصص للهاتف

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف أو الحساب وكلمة المرور الخاصة بك

بعد الدخول اختر خيار “تحديث الحساب” واطلع على التعليمات المتاحة بعد ذلك، أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، العنوان، والبريد الإلكتروني.

قم برفع المستندات اللازمة، والتي تشمل صورة الهوية الوطنية، نسخة من جواز السفر، وإثبات الإقامة في حالة المغتربين

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، اضغط على زر الإرسال وستتلقى إشعارًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني يؤكد نجاح العملية أو يطلب منك استكمال معلومات إضافية إذا لزم الأمر.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

توجد بعض الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها عند فتح حساب في بنك الخرطوم: