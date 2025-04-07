فعل حسابك يا زول بسرعة.. فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بدون زيارة الفرع عبر bankofkhartoum.com

يبحث الكثير من العملاء في دولة السودان وخارجها عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 وهذا بعد إعلان البنك عن إتاحة تلك الخدمة دون زيارة الفرع من أي مكان، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أهم البنوك العاملة في دولة السودان ويقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية المطورة للعملاء، وجاءت خدمة فتح الحساب أونلاين لتسهل على العملاء كافة الخدمات المصرفية وتوفير الوقت والجهد عليهم أيضاً، وخلال هذه السطور التالية نستعرض عليكم كيفية فتح حساب بنك الخرطوم.

كيفية فتح حساب الخرطوم أونلاين 2025

حتى يتمكن عملاء بنك الخرطوم في دولة السودان وخارجها من الاستفادة من الخدمات البنكية دون أي مجهود أو تعب للتوجه لفرع البنك، فمن الآن أصبحت عملية فتح الحساب تتم مكن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، وتتمثل الخطوات في التالي:

يتم فتح الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر شبكة الانترنت.

الضغط على أيقونة فتح حساب جديد من القائمة الرئيسية.

يجب إدخال كافة البيانات الشخصية والتي تشمل “الاسم بالكامل، الرقم الوطني، رقم الهاتف”.

يتم إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة ومنها “صورة الهوية الوطنية، جواز السفر، شهادة السكن”.

النقر على تأكيد البيانات المطلوبة بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.

سيتم استلام رسالة تأكيد من البنك تفيد نجاح عملية فتح الحساب وتحمل رقم الحساب أيضاً.

مزايا فتح حساب بنكي من خلال بنك الخرطوم

عملية فتح الحساب البنكي عبر شبكة الانترنت من خلال بنك الخرطوم له الكثير من المزايا المختلفة والتي تتمثل في التالي: