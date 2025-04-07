واخيراً عودة العرض.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187 عبر قناة ATV التركية والفجر الجزائرية

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التركية الشيقة والتي استحوذت على إعجاب الملايين من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي، وترقب المتابعين عرض الحلقات الاسبوعية من العمل للاستمتاع بالأحداث الشيقة والممتعة للغاية، والجميع في حالة ترقب شديد لعرض الحلقة 187 من المسلسل بسبب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ويتساءل الجميع عن الموعد الرسمي لعرض الحلقة المؤجلة عبر قناة ATV التركية القناة الناقلة الحصرية، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الأمر فتابعونا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187

بعد طول انتظار تحدد موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 187 من قبل الشركة المنتجة للمسلسل، فمن المقرر عرض الحلقة يوم الاربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تركيا عبر قناة ATV التركية، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة المقبلة حداث مثيرة للغاية ممتعة، بعد اعتراف صوفيا للسيد عثمان وبالا بأنها من اختطفت ابنتهما حليمة وزيفت خبر موتها، كما سيكون هناك اشتعال الأحداث بين السيد عثمان والتتار، كما سيكون هناك الكثير من الأحداث التي ستقلب المسلسل رأساً على عقب وتشتعل الأحداث بقوة.

مواعيد عرض الحلقة 187 مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

تعرض قناة الفجر الجزائرية حلقات المسلسل التركي الضخم قيامة عثمان منذ الموسم الأول وحالياً تعرض حلقات الموسم السادس عبر شاشتها، وهذا يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية

إليكم الآن تردد القناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان في الوطن العربي وهي كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بالنسبة لتردد القناة على العرب سات