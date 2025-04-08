بطريقة مضمونة 100% اشحن 1600 شدة..طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile عبر ID

يريد عشاق ألعاب الإثارة والتشويق المتوفرة في لعبة ببجي موبايل التعرف على كيفية شحن شدات ببجي موبايل بدون حظر اللاعب والاستفادة من الشدات لذلك سوف نوضح لكم أسهل طريقة متوفرة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile عن طريقة حسابك لذا سوف نقوم بتوضيح الخطوات المطلوبة لشحن تلك اللعبة.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل 2025

لعبة ببجي موبايل من أحلى الألعاب الإلكترونية التي نالت إعجاب الكثير ولكن يبحث العديد من عشاق لعبة PUBG Mobile عن طريقة آمنة ومضمونة لشحن الشدات دون التعرض لأي حظر ويمكنك القيام بذلك بسهولة عبر موقع Midasbuy باتباع الخطوات التالية:

قم الذهاب إلى الموقع الرسمي Midasbuy.

اختر الدولة التي تقيم فيها لضمان ظهور وسائل الدفع المتاحة لديك.

أدخل رقم هوية اللاعب ID الخاص بك في اللعبة.

ثم حدد عدد الشدات التي ترغب في شحنها.

سوف تظهر لك مجموعة من الباقات المتاحة اختر الباقة التي تناسبك.

بعد اختيار الباقة اختر طريقة الدفع التي تفضلها، مثل: البطاقات الائتمانية أو فودافون كاش.

اضغط على الدفع في اللعبة وسوف يتم تحويل الشدات إليك.

طريقة تثبيت لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile