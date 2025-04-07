بدون زيادة الفرع..لينك فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني عبر الاونلاين

فتح حساب بنكي عن طريق الإنترنت من خلال بنك الخرطوم من الأمور التي تزايد عليها البحث الفترة القادمة حيث يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بدون الذهاب إلى مقر البنك حيث يوفر البنك خدمة إلكترونية سريعة لفتح الحسابات البنكية دون زيارة أي فرع من فروع البنك كما يمكن استخدام تطبيق بنكك أو موقع بنك الخرطوم لفتح الحساب البنكي لذا سوف نقوم بتوضيح خطوات فتح الحساب.

خطوات فتح الحساب البنكي عبر الأونلاين

إليكم خطوات فتح الحساب البنكي عبر الأونلاين كما يلي:

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

كما من القائمة الرئيسية اختر خيار تسجيل الدخول.

اضغط على فتح حساب جديد.

اختر نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

أدخل بياناتك الشخصية مع التأكد من إدخال الرقم الوطني إذا كنت سوداني.

قم برفع المستندات المطلوبة على حسب نوع الحساب.

بعد استكمال جميع البيانات أرسل الطلب.

انتظر المراجعة بمجرد التحقق من صحة البيانات.

شروط وضوابط فتح حساب في بنك الخرطوم

إليك بعض الخطوات أهم شروط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين للحصول على الحساب البنكي كالآتي: