بعد تأجيل الحلقة 187..ما هو موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية

بعد تأجيل موعد عرض الحلقة 187 في مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة القادمة لذلك هناك مجموعة من التساؤلات حول حقيقة تأجيلها مرة أخرى لذلك سوف نوضح لكم موعد عرض الحلقة الجديدة كما سوف نوضح تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي الذي نال إعجاب الجمهور العربي في الدول العربية وليس في تركيا فقط.

موعد عرض الحلقة 187 من مسلسل قيامة عثمان وتردد القناة

يعد مسلسل قيامة عثمان في الجزء السادس واحد من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية التركية حيث استطاع أن يحقق شعبية واسعة بين عشاق الدراما التاريخية لما يحتويه من أحداث مثيرة تحكي عن تأسيس الدولة العثمانية وتطورها لذلك فإن موعد عرض الحلقة 187 من قيامة عثمان إلا أنه تم تأجيلها لتعرض يوم الأربعاء المقبل عبر قناة ATV التركية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا كما سوف تعرض الحلقة مترجمة إلى العربية يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الجزائر والسعودية وذلك على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات التي تهتم بعرض المسلسلات التاريخية التركية الجديدة لذلك إليكم التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12053

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية الفضائية