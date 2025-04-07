فعّل يازول.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم من بيتك بالرقم الوطني الان بكل سهولة

في ظل التحديثات التي يقوم بها القطاع المصرفي، عمل بنك الخرطوم على إطلاق خدمة فريدة من نوعها، تضمن سهولة فتح حساب أونلاين من الهاتف دون الحاجة إلى زيارة الفرع، ولاقت هذه الخدمة استحسانًا كبيرًا بين مختلف العملاء راغبي امتلاك حسابات بنكية، فيما أن ذلك يُساهم في توفير الوقت والجهد اللازم عليهم في حصولهم على حساب بنكي، وعليه سنتعرف معًا على الإجراءات المعنية بطلب فتح الحساب خلال السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم الان

عليك اتباع مجموعة من الإجراءات التي على إثرها ستتمكن من فتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد المتقدمين، وفقًا لما يلي:-

عليك الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم والتأكد من أنه الرسمي.

فيما ستتمكن بعدها من تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بإنشاء حساب على البنك.

ناهيك عن مطالبة الموقع برفع الوثائق الخاصة بطلب فتح الحساب البنكي.

مع الموافقة على سياسة وضوابط البنك المفروضة على كافة العملاء.

فيما يمكنك النقر في النهاية على زر “إرسال”.

حتى تتلقى رسالة ترحيب بنجاح فتح حساب داخل بنك الخرطوم.

ما هي مستندات فتح حساب داخل بنك الخرطوم؟

وحدد بنك الخرطوم بعض المستندات المعنية بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، ومن بينها الأتي:-