متاح من هنا.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى عبر رابط موقع الوزارة الرسمي، حيث يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج الحكومية المقدمة للأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وذلك لتوفر لهم دخل شهري ثابت من أجل تحسين مستوى المعيشة ومواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة بالوقت الحالي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى عبر اتباع بعض من الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثم النقر على القائمة الرئيسية، واختيار برنامج تكافل وكرامة.

عليك الآن إدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم كتابة اسم الشخص.

كتابة الرقم القومي للمستعلم، وتحديد الشهر الذي تود التعرف عليه.

ادخال رقم الهاتف الخاص بشكل صحيح، ثم الضغط علي الاستعلام.

أخيرا ستظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة في مصر لشهر أبريل 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف دعم تكافل وكرامة في مصر لشهر أبريل 2025، ومن المقرر بدء الصرف من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل الحالي 2025، وسيتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري التي توجد في جميع محافظات وأنحاء الجمهورية وكذلك عبر المحافظ الإلكترونية وأيضا من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي ATM.