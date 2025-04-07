هسة.. الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2025 عبر منصة مظلتي

يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2025، حيث أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية أنه يمكن للمستفيدين معرفة نتائج القبول إلكترونيا في برنامج الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الرقمية، فيما يعتبر ذلك البرنامج من أبرز برامج الدعم المقدمة من الحكومة للفئات المستحقة من أجل تحسين مستوى معيشتهم.

الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2025

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2025 عبر الخطوات الآتية:

قم بالدخول على رابط منصة مظلتي.

ثم كتابة الاسم وكلمة السر، وذلك ليتم تسجيل الدخول.

الضغط على القائمة، ثم النقر على خانة الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة السابعة، واختيار المحافظة التي يكون مقيم بها الشخص.

إدخال البيانات اللازمة ورفع الأوراق المطلوبة.

أخيرا قم بالضغط على استعلام، وانتظر ثواني لتظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية 2025 في دولة العراق

حددت وزارة العمل الشروط اللازمة لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية والتي يجب توافرها في المتقدمين، وتمثلت أبرز تلك الشروط لتكون كما يلي: